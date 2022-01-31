Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «24 Канал».

Вместе с Борисом Джонсоном прилетит и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Оба политика прилетят в Украину завтра, 1 февраля.

Известно, что Джонсон планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения вопросов военно-политического сотрудничества, безопасности и путей деэскалации.

Примечательно, что одновременно с Джонсоном в Украину прибудет премьер-министр еще одной европейской страны – Польши. Визит Матеуша Моравецкого в Украину тоже запланирован на 1 февраля.

Не исключено, что Великобритания, Польша и Украина могут подписать декларацию о создании трехстороннего союза. Данную информацию сообщил в Telegram народный депутат, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

«Есть вероятность, что будет подписана декларация по поводу нового союза», — пишет депутат.

Стоить отметить, что инициатива создания тройственного союза Великобритании, Украины и Польши принадлежит главе МИД Великобритании Лиз Трасс. Впервые о создании этого блока глава британского внешнеполитического ведомства заговорила 21 января, находясь в Австралии. В сети уже успели назвать анонсированный оборонный союз «новой Антантой».

Фото — zn.ua

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