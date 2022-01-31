Об этом он заявил в эфире «24 Канала», передает «НБН».

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов завил, что поставки оружия в Украину от ее западных союзников влияют на агрессивные планы Кремля по отношению к нашему государству.

«Да, это существенно влияет на планы Кремля. Особенно тот сегмент вооружения, который выбрали наши партнеры, а именно они предоставляют наши ВСУ противотанковыми средствами. А чем больше плотность противотанковых средств, тем лучше стойкость обороны, тем меньше вероятность того, что бронированная техника противника может достичь своей цели. Это снижает возможности противника идти на военные действия против нас», — сказал Жданов.