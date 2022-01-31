Как информирует «НБН» со ссылкой на телеграм-канал «Резидент», источник ресурса в ОПУ сообщил, что в администрации украинского лидера получили данные закрытой социологии, согласно которым рейтинг гаранта Конституции Владимира Зеленского продолжает стремительно падать. В настоящее время он находится на уровне 18,6 процента.

Более того, согласно имеющимся данным, Петр Порошенко вышел вперед, если смотреть на антирейтинги, ведь у действующего лидера страны этот показатель стал выше, чем у лидера «Европейской солидарности».

В сообщении говорится:

«Впервые за время президентства антирейтинг Зеленского стал выше чем у Порошенко, а во втором туре действующий Президент проигрывает Разумкову/Порошенко и Тимошенко».

Также источник добавил, что граждане нашей страны напуганы войной, и большая часть респондентов выступают против военного столкновения с Россией, а также считают, что действующей власти необходимо сделать все для того, чтобы не допустить нового этапа противостояния с российской стороной.

Как известно, еще не так давно, согласно данным КМИС, рейтинг Владимира Зеленского находился на уровне 23,5 процентов.