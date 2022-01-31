Министр обороны дал интервью изданию LB.ua, в котором прокомментировал беспокойство Запада относительно ситуации вокруг вероятного вторжения Российской Федерации в нашу страну.

По его словам, западные страны только сейчас начали тревожиться о положении Украины ввиду угрозы войны. Он напомнил, что мир впервые обратил внимание на конфликт двух стран в прошлом году весной, однако начал активно участвовать в нем после политических перестановок и ряда выборов в отдельных государствах, информирует «НБН».

В 2021 году Путин стянул к нашим границам такое же количество подразделений, которое находится рядом с Украиной сейчас. Однако есть единственное отличие нынешней ситуации от происходящего на границах прошлой весной. Кремль разместил войска не только на территории своей страны, но и в Беларусь.

Резников утверждает, что угрозы нашей стране со стороны Белорусского государства нет, однако его руководство пристально смотрит в сторону границы из-за совместных учений с российскими военными.

Глава Минобороны Украины, комментируя угрозу полномасштабного вторжения на территорию нашей страны, предположил, что Кремль не решится на большую войну. Министр считает, что Москва таким образом занимает позицию силы в переговорах с Вашингтоном.