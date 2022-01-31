Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

В самом начале представитель ТКГ высказал предположение, что Янукович будет в дальнейшем использовать суд, дабы вернуться на Родину в качестве какого-нибудь официального лица, которое не утратило свою легитимность.

«Путин, в свою очередь, может воспользоваться ситуацией. Он возьмет на вооружение нашего экс-президента, чтобы как-то обосновать вторжение ВС РФ на нашу территорию. Тут можно сказать, что Янукович – это еще далеко не отработанный материал. Не исключаю, что внедрение ВС РФ будет иметь название «миротворческой миссии». Ведь подобное мы уже видели в Казахстане», — сообщил Гармаш.

В конце член ТКГ добавил, что очень надеется на адекватность судов Украины. По его словам, они не должны возвращать Януковичу его полномочия президента. В противном же случае, как утверждает Гармаш, можно будет считать, что суд Украины сошел с ума.

Кроме того, в «ОПЗЖ» обратились к украинцам с флагом РФ: пользователи начали привлекать СБУ к инциденту.