Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал Дениса Казанского.

По официальным данным Росстата, естественная убыль населения РФ за прошлый год впервые в истории России достигла миллиона человек.

Журналист, делегат от Украины в ТКГ Денис Казанский отметил, что такого не было даже в 90-е годы прошлого века.

«Я не стал бы вообще обращать внимание на данные показатели, но проблема в том, что конкретно вот это государство, где за год умирает миллион граждан, постоянно лезет к нам, рассказывать, как нам жить, какие законы принимать и выдвигает нам территориальные претензии», — сказал Казанский.

По словам журналиста, россияне нуждаются в защите в собственной стране, но руководство их РФ постоянно говорит о «притеснениях русских» в других странах.

Журналист посоветовал россиянам для начала разобраться со своими социальными и демографическими проблемами, чем рассказывать другим странам, как им надо жить.

«Да, знаю, что сейчас скажут, что в Украине такие же проблемы, тоже сокращается население – да сокращается, не секрет. Но мы в отличие от РФ не рассказываем своим соседям, как им жить, не лезем в их дела, не указываем им, что делать… Прежде, чем рассказывать, что нам делать в Украине: какие законы принимать и на каком языке говорить, разберитесь, сначала у себя со своими гигантскими социальными и демографическими проблемами», — заявил Казанский.

Ранее в сети показали, как россияне сейчас относятся к НАТО и ЕС.