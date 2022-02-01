Об этом он рассказал в студии «Украина-24», передает «НБН».

Экс-помощник Путина, экономист Андрей Илларионов считает, что Украина вернет контроль над оккупированными Крымом и Донбассом после того, как в России произойдет смена политического руководства.

«Воссоединение с временно оккупированными территориями произойдет тогда, когда в Кремле сменится власть. И первое, что сделает любая ответственная власть в России, сделает абсолютно необходимый, естественный шаг – это вывод российских войск со всех оккупированных территорий», — заявил Илларионов.

При этом эксперт уверен, что Минские соглашения не помогут Украине вернуть оккупированный Донбасс. Илларионов неоднократно заявлял, что реализация этих соглашений приведет Украину к потере суверенитета. Он считает, что руководству Украины надо «отложить этот документ в сторону».

«Минские соглашения – не являются международным договором. Это не документ международного права. Документами международного права являются договоры, соглашения – не являются. Действующий украинский президент не подписывал сам текст Минских соглашений. Вы знаете историю Будапештского меморандума. Меморандум в классификации документов находится на гораздо высшей ступени и мы знаем, что с ним произошло. Соглашения это соглашения. Украине и ее руководству надо отложить этот документ в сторону», — заявил он.

К слову, Илларионов считает, что Путин не пойдет на полномасштабную войну против Украины.