В первый день февраля политик устроил толкотню при входе в сессионный зал. Оппонентом народного депутата стала охрана ВРУ, которая не пропускали его.

Соответствующие кадры опубликовали на YouTube-канале LBTV, информирует «НБН».

Представитель «За майбутнє» хотел пройти в зал Верховной Рады с большим пакетом, скрывая содержимое от охранников. В ходе конфликта Гузь громко требовал от мужчин освободить ему дорогу и заявлял о готовности участвовать в драке.

Все закончилось тем, что депутату удалось растолкать охранников и проникнуть с пакетом на рабочее место.

Позже Гузь объяснил, что в большом пакете он принес флаги стран Организации Североатлантического договора, которые были развернуты возле трибуны во время заседания парламента. Депутаты поблагодарили западных партнеров официального Киева поддержку Украинского государства на фоне угрозы вторжения армии страны-оккупанта.

Ранее возник конфликт между охраной Верховной Рады и депутатом от «Батьківщини» Андреем Николаенко. Политика, который пришел на заседание с кассовым аппаратом, не пускали в сессионный зал. Нардеп все же нашел способ пронести технику на рабочее место.