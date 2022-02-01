Информацию передает «НБН», ссылаясь на Аpostrophe.ua.

Астролог Ирина Звягина предсказала, возможное развитие событий в ближайшее время. Она считает, что вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину резко снизится, если этого удастся избежать до конца февраля этого года.

По словам астролога, это будет период напряженных переговоров, что может серьезно разрядить обстановку.

«В 2022 году военная ситуация, скорее всего, разрядится, благодаря политическим и дипломатическим усилиям многих участников этого процесса, и если мы переживем февраль, то вероятность крупномасштабного вторжения в Украину резко упадет. Сейчас же мы находимся в эпицентре напряжения», — отметила Звягина.

Как объяснила она, с точки зрения астрологии, это продиктовано квадратом Солнца с Ураном, что до конца февраля повторяет ключевой аспект гороскопа президента РФ Владимира Путина.

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