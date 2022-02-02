Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на ZN.UA.

Главный украинский дипломат Дмитрий Кулеба заверил, что страны-партнеры Украины продолжат оказывать военную помощь нашему государству на фоне угрозы полномасштабного российского вторжения. Глава МИД Украины отметил, что наблюдается большое отличие между сейчас и 2014 годом. Ведь, как известно США и другие западные партнеры предоставили Украине беспрецедентную военную помощь и финансовую помощь для усиления обороноспособности нашего государства.

По словам Кулебы, некоторые государства сейчас определяют, какую именно военную помощь они могут предоставить Украине.

«Оружия будет еще больше, а Украина станет еще сильнее», — заявил шеф украинской дипломатии.

Министр считает, что мощная военная поддержка Украины со стороны коллективного Запада поспособствует тому, что «желания у России нападать станет меньше».

К слову, ранее один из опросов показал, поддерживают ли жители США и ряда европейских стран предоставление Украине прямой военной помощи. Большинство американцев и датчан выступают за то, чтобы ВС их государств защищали украинцев от российской агрессии.