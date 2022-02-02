Как информирует «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду», глава пресс-службы партии Юлия Палийчук в своем телеграм-канале процитировала главу фракции «СН» Давида Арахамию, который заявил, что парламентарию Трухину нет места в провластной политической силе.

Цитата из заявления Давида Арахамии:

«Мы все ожидали официальной информации по расследованию ДТП. Мы ждали убедительных фактов по инциденту, где был замечен нардеп Трухин. Видео, снятое нательными камерами сотрудников полиции свидетельствуют о большем, чем парламентарий может в вое оправдание что-либо сказать. Всем нам стыдно за действия Трухина. Мы шли на выборы далеко не с этим. И избиратели от нас ожидают точно не такого. Я считаю, что Трухину нет места в политической силе «СН». Политик должен незамедлительно выйти. А если он не сделает этого самостоятельно, то, как только ситуация с эпидемией нам позволит собраться, мы соберем кворум и проведем голосование».

Также глава фракции «Слуга народа» добавил, что Трухин обязан сотрудничать со следственными органами, чтобы общество могло услышать ответы на историю с ДТП и всем том, что после него происходило.

Ранее Давид Арахамия предоставил данные от украинской разведки относительно войск РФ у границы с Украиной.