Эксперт утверждает, что сейчас у Украинского государства нет военной силы вернуть свои захваченные Россией территории, однако у него есть возможность предупредить новые агрессивные действия Москвы.

По словам Пионтковского, Кремль не освободит Донбасс и Крым, пока глава РФ Владимир Путин не уйдет из жизни и не исчезнет его режим. По этой причине украинское руководство должно говорить о перемирии, а не о мире, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Политолог подчеркнул, что украинская сторона должна требовать именно перемирия со страной-оккупантом, вместо концепции договоренностей «Минска».

Пионтковский выразил мнение, что такая тактика является выигрышной, поскольку ее поддержат украинцы, западные партнеры Киева и представители «нормандского формата».

Эксперт отметил, что в такой ситуации Путин, Дмитрий Козак и Сергей Лавров будут «извиваться на крючке перемирия на Донбассе», в попытке найти аргументы, чтобы не стремиться к этому.

Также Пионтковский предположил, что Украине будет намного выгоднее не решать открытый вопрос со вступлением в Альянс, а стремиться к тому, чтобы получить статус главного союзника Америки. По словам политолога, украинцы получат больше выгоды в такой ситуации.