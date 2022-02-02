Об этом известный политолог заявил в эфире «24 Канала», передает «НБН».

Известный российский политолог Андрей Пионтковский, который живет в США, заявляет, что значительная часть российской элиты не готова к полномасштабной войне с Украиной.

«Российская элита предупреждает об этом и надо сказать, что руководство страны ее услышало», — сказал эксперт.

По словам Пионтковского, «верхушка» РФ во главе с Путиным пока решила поставить на паузу так называемую опцию полномасштабного вторжения в Украину.

«По крайней мере, в краткосрочной перспективе… Ясно, что Генеральный штаб всегда был против, любой генерал он всегда говорит: «Давайте, душить Украину экономически»», — сказал политолог.

По словам политолога, в российском Генштабе прекрасно понимают, что полномасштабная война с Украиной обернется огромными потерями среди российских военных.

Кроме того, еще один фактор, который сейчас сдерживает РФ от новой войны с Украиной – это, по словам политолога, санкции Запада. Ведь, как известно, США и страны Европы неоднократно предупреждали РФ о серьезном и быстром ответе в случае полномасштабной войны с Украиной.

Также Пионтковский добавил, что среди россиян достаточно много тех, кто не одобряют военные действия против Украины.

«Народное мнение не одобряет эту войну, конечно, и оказалось, что элиты тоже не хотят», — сказал политолог.

Ранее политолог посоветовал Украине выигрышную тактику в противостоянии с РФ.