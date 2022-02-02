Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

Бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ и военный эксперт Влад Волошин поделился мнением о том, к чему может привести постоянное наращивание российских войск возле украинских границ.

По его словам, сосредоточение боевой техники и личного состава российской армии происходит фактически по всему периметру украинской границы, причем не только с Россий, но и с Беларусью.

Также Волошин отмечает, что не следует забывать и о военной группировке, которая сосредоточена в ОРДЛО.

«Всё говорит о том, что план полномасштабного вторжения в Украину у России точно есть. И если Путин приведет его в действие, удар будет нанесен с нескольких направлений» — подчеркнул эксперт.

Вместе с тем, он считает, что размахивая своей военной «дубинкой», Кремль вряд ли готов идти на серьезное обострение.

«Похоже, Россия сама боится начать «большую войну», но будет продолжать нагнетать обстановку, увеличивая присутствие своих войск возле украинских границ», — отметил Волошин.

Однако, по его словам, удерживать такую группировку в полях без действия довольно накладно.

«Всё будет продолжаться до определенной точки невозврата. И именно февраль может стать такой точкой», – констатировал военный эксперт.

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