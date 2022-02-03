Как информирует «НБН», на официальной странице политической силы, сопредседателем которой является Бойко, появилась публикация о том, что на протяжении восьми лет власть Украины якобы так и не смогла обеспечить на надлежащем уровне социальную поддержку для людей, украинцев, вынужденно получивших статус внутренне-перемещенных лиц.

В частности, Юрий Бойко заявил:

«Из 1 миллиона и 500 тысяч граждан нашей страны, получивших статус переселенцев, многие были вынуждены возвратиться обратно, на временно оккупированные территории, подвергая тем самым собственную жизнь, а также жизнь своих детей. А причиной тому стало то, что власти страны не смогли оказать этим людям достаточный уровень поддержки в обустройстве на подконтрольных Кабмину территориях. У них не было ни работы, ни собственного жилья… А материальная помощь была просто мизерной».

Согласно словам Бойко, только двенадцать процентов ВПЛ имеют собственное жилье на свободной части Украины. Все же остальные, вынуждены либо арендовать, либо жить у родственников.

Бойко продолжил:

«Государство так и не смогло предоставить за восемь лет возможности для нормальной жизни тем людям, которые все утратили. Также у этих людей отобрана надежда на возвращение в собственные дома, так как прогресс в политическом урегулировании конфликта полностью отсутствует, а вместо этого активно продвигается воинственная риторика со стороны политиков нашего государства».

Ранее Юрий Бойко также озвучил, как можно решить конфликт на Донбассе политическим путем.