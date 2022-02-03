Об этом журналист рассказал в студии телеканала «Украина-24», передает «НБН».

Журналист Дмитрий Гордон высказался насчет выполнения Украиной Минских соглашений. Он отметил, что Украина подписала этот документ в непростых условиях – под давлением страны-агрессора.

Журналист предложил представить, чем обернется для Украины выполнение Минских соглашений.

«На оккупированных территориях Донбасса сегодня около 35 тыс. вооруженных людей, которые образуют корпуса так называемых «Л/ДНР». По Минским договоренностям, эти 35 тыс. вооруженных людей, эти уголовники, бандиты, наркоманы и убийцы, эти люди станут украинской полицией… Давайте представим, что эти люди войдут в ряды украинской полиции и будут появляться в любом месте в Украине», — сказал журналист.

Он отметил, что все эти люди полностью подконтрольны Кремлю. Также журналист указал на опасность проведения выборов на оккупированных территориях, до передачи контроля над границей с РФ. Ведь в таком случае в украинский парламент могут попасть представители оккупационных «властей».

«Люди типа Пушилина, Бородая, Пасечника или еще кого-то… Они могут попасть в парламент и тогда начнут раскачивать ситуацию. Я задаю вопрос: «это нужно Украине?». Конечно, нет. Для нашей страны – это крах», — заявил представитель СМИ.

Журналист уверен, что украинское общество «вынесет вперед ногами» тех представителей власти, которые скажут, что Украина будет выполнять Минские соглашения.

Стоит добавить, что ранее Гордон предложил известного журналиста на должность спикера ВР.