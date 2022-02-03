Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на совместный брифинг президентов Турции и Украины.

3 февраля в Украину с рабочим визитом прилетел президент Турции Реджеп Эрдоган. Он провел встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Переговоры лидеров государств проходили в закрытом режиме, без участия прессы. После разговора тет-а-тет руководители Турции и Украины вышли к прессе и провели совместный брифинг.

В частности, турецкий лидер снова выразил готовность принять президентов Украины и РФ в Турции. По его словам, официальная Анкара готова делать все, чтобы «закончился кризис двух стран».

«Мы с радостью примем в Турции саммит на уровне глав государств или переговоры на техническом уровне», — сказал политик.

По его словам, он следует логике «понизить градус вместо того, чтобы раздувать пожар».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сразу же ответил на предложение Эрдогана стать посредником в переговорах между РФ и Украиной. Он выразил слова благодарности. Также украинский лидер поблагодарил своего турецкого коллегу, который приехал в Украину, за поддержку нашего государства.

«Не имеет значения, где именно поставить точку в войне, главное, чтобы стороны были готовы к этому», — сказал Гарант.

Кроме того, президент Зеленский отдельно поблагодарил Турцию за участие в саммите Крымской платформы.

К слову, от российской стороны пока нет официального ответа, касаемо предложения Эрдогана провести переговоры Зеленского и Путина в Турции.

Стоит добавить, что поступок Эрдогана в Украине вызвал резкую реакцию российской пропаганды.