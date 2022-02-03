Об этом он заявил в эфире Politeka-Online, передает «НБН».

По словам Олега Жданова, для Турции Украина – это окно в Европу. Он выразил уверенность, что официальная Анкара и в дальнейшем будет поддерживать Украину на фоне угрозы со стороны РФ.

«Турция будет на нашей стороне. Почему? Потому, что Турция прекрасно понимает, что Украина – это окно в Европу для турецкой экономики», — считает военный эксперт.

Кроме того, Жданов считает, что после возвращения Крыма под контроль Украины между нашей страной и Турцией состоятся серьезные переговоры.

«Думаю, что после возвращения Крыма у нас еще будут серьезные переговоры статусу автономии или по политическим правам автономии крымских татар. В любом случае, Турция видит в нас перспективу на европейские рынки», — сказал Жданов.

Также Жданов считает, что в дальнейшем Турция может присоединиться к военно-политическому союзу Великобритании, Польши и Украины.

«Не удивлюсь, если Турция в ближайшее время присоединится», — добавил он.

К слову, Эрдоган снова позвал Путина и Зеленского на переговоры в Турцию.