Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью Михаила Погребинского СМИ, если власть примет решение об обязательной мобилизации, то на территории Украины могут начаться протесты.

Эксперт отмечает, что сама по себе истерия вокруг вероятного вторжения российских войск на украинскую территорию ничего не даст. Однако если появиться реальная угроза, тогда граждане Украинского государства выйдут на улицы.

Михаил Погребинский заявил:

«Украинцы могут выйти и начать сопротивляться. И это будет в случае, если начнется насильственная мобилизация. В таком случае у тысячи семей могут начаться проблемы. Люди могут выйти на улицы и заявить власти: «Прекратите».

Кроме того, политолог предположил, что в Украине могут начаться протесты в том случае, если украинцам начнут отключать дома от отопления, или электричества. В таким случаях ситуация будет подобной ситуации с протестами ФОПов, когда предприниматели вынуждены протестовать против введенных ограничений.

screenshot — ukraina.ru

Также ранее Михаил Погребинский предположил, что своими высказываниями о замене Минских соглашений власть дает понять, что она готова отказаться от Донбасса.