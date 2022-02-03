Экс-депутат Госдумы сообщила, что уже разобралась в вопросе своих трудовых обязанностей, поставив в приоритет «защиту прав россиян» за рубежом, в частности в Украинском государстве.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Бывший депутат сообщила, что для нее в новинку заниматься защитой прав человека, поэтому она уповает на то, что «украинско-российский опыт» ей пригодится. Также коллаборантка отметилась неоднозначным высказыванием о том, что Россия с соседней страной «становится все ближе и ближе друг к другу»

Экс-«прокурор» Крыма приступает к обязанностям на следующей неделе. Поклонская намерена проводить встречи граждан РФ за границей.

Напомним, что она отказалась от должности после Российской Федерации в Кабо-Верде. Политтехнолог Голобуцкий счел происходящее подозрительным. По его мнению, Поклонская не просто так вернулась к украинской риторике, вероятно, Кремль хочет использовать ее против нашей страны.