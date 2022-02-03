Российский политик Лев Пономарев утверждает, что лидер россиян иногда принимает импульсивные решения. Поскольку Путин совершает некоторые политические шаги на эмоциях, трудно сделать прогноз относительно вторжения армии РФ в Украину.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Экс-депутат Госдумы подчеркнул, что в политике Российского государства «главную роль играют чекисты», решения которых бывают непредсказуемыми. Именно поэтому сложно сейчас сказать, решится ли Путин развязать полномасштабную войну на украинской территории.

В то же время российский политолог Андрей Пионтковский объяснил, какую выигрышную тактику должна избрать Украина в конфликте с Россией. Он объяснил, почему украинское руководство должно требовать от Кремля не мира, а именно перемирия.