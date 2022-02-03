Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Апостроф».

На территории Мариинского дворца президента Турции встретил его украинский коллега Владимир Зеленским. Главы государств проведут переговоры тет-а-тет. Во время встречи политиков играли гимны двух государств.

Примечательно, что Эрдоган поприветствовал почетный караул словами: «Слава Украине». Военнослужащие в свою очередь ответили политику: «Героям Слава».

К слову, Эрдоган уже не первый раз приветствует военных подобным образом. Во время своего визита в Украину, в феврале 2020 года турецкий лидер тоже произнес лозунг «Слава Украине».

Такой поступок главы Турции словно «красная тряпка» для российской пропаганды – они не могут обойти вниманием это и называют поступок политика «изменой».

На «Слава Украине» от Эрдогана уже отреагировала российская пропагандистка Ольга Скабеева.

«Турецкое «Слава Украине». Эрдоган опять за свое», — пишет в Telegram Скабеева.

В свою очередь в украинском сегменте соцсетей с восторгом восприняли поступок Эрдогана. Пользователи также спрогнозировали ожидаемую реакцию российской пропаганды.

"Слава Україні!" от Реджепа Ердогана pic.twitter.com/HZYm8QuNLe — hochu domoy v UA (@hochu_dodomu) February 3, 2022

Ранее Эрдоган заявлял, что готов стать посредником в переговорах Украины и РФ.