Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на выпуск программы «Право на владу».

Журналистка, ведущая телеканала «1+1» Наталья Мосейчук то ли в шутку, то ли всерьез сказала, что может баллотироваться в президенты Украины. Такое заявление она сделала во время прямого эфира программы «Право на власть» в беседе с российской журналисткой и экс-кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак. Известная россиянка вышла в эфир программы с помощью видеосвязи.

«Я знаю, что вы уже сходили в политику, вы баллотировались на должность президента России. Я еще нет, но всякое может быть в нашей стране», — сказала Мосейчук.

К слову, многих пользователей сети возмутило то, что Мосейчук позвала на программу Собчак, которая, по слухам, является крестницей президента РФ Владимира Путина. Собчак в эфире «1+1» сказала, что украинцы и россияне – это «братский народ», а также заговорила о «компромиссе» по Крыму.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года социологи поинтересовались у украинцев, за кого они бы отдали свои голоса на президентских выборах, если бы политики не баллотировались в президенты. Первое место занял журналист Дмитрий Гордон, второе — журналист, публицист Виталий Портников и третье их коллега – Наталья Мосейчук.