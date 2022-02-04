Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Лига.net».

4 февраля в Киеве состоялся съезд партии мэра украинской столицы Виталия Кличко. На мероприятии руководитель «УДАРа», мэр Киева Виталий Кличко обратился с призывом ко всем демократическим силам в Украине – он призвал к объединению ради общих целей. Кличко заявил, что сейчас надо бороться за Украину, а не бороться друг с другом».

Мероприятие посетили ряд известных украинских политиков, среди, которых были и руководители других политических партий. В первом ряду можно было увидеть экс-президента, лидера «Европейской Солидарности» Петра Порошенко, лидера партии «Голос» Киру Рудык, заместителя главы партии «Батькивщина» Сергея Соболева, а также экс-генпрокурора Юрия Луценко, экс-секретаря СНБО Александра Данилюка, экс-генпрокурора Руслана Рябошапко, присутствовал также и брат Виталия Кличко, легендарный боксер Владимир Кличко.

Примечательно, что руководители вышеупомянутых политических сил, так или иначе, говорили о единстве и необходимости объединения. Например, Петр Порошенко заявил о необходимости единства «украинских демократических проевропейских сил» для защиты демократии и перед лицом российской агрессии.

В свою очередь лидер «Голоса» Кира Рудык отметила, что власть ужесточила преследование оппозиции. Она тоже призвала оппозиционные силы к объединению.

Фотоотчетом с мероприятия поделился журналист издания «Телеграф» Ян Доброносов в социальной сети Facebook. Он опубликовал совместное фото братьев Кличко.

«Братья», — подписал фото журналист.

Фото — Фейсбук-страница Яна Доброносова

А также опубликовал снимки, на которых Петр Порошенко запечатлен с экс-генпрокурором Юрием Луценко и лидером «Голоса» Кирой Рудык.

«Тандем», — подписал журналист снимок, на котором запечатлены лидеры «Европейской Солидарности» и «Голоса».

Фото — Фейсбук-страница Яна Доброносова

К слову, ранее Порошенко рассказал о катастрофе для Путина и обратился с просьбой к Западу.