Об этой информации сообщил «Трибун», передает «НБН».

В самом начале Домбровскис отметил, что он и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже обсуждали Соглашение об ассоциации. Представитель ЕС сообщил, что Киев, действительно, приблизится к Европе, если будет придерживаться всех требований, которые были представлены Еврокомиссией.

Затем журналисты спросили, можно ли уже сегодня говорить о возможной дате вступления Украины в Евросоюз. Домбровскис высказался, как уже было сказано выше, довольно негативно.

«К сожалению, нет. Пока мы находимся на данном этапе, конкретных дат не можем назвать. Для начала всем нам необходимо поработать и воспользоваться всем потенциалом Соглашения об ассоциации», — заключил Домбровскис.

Кроме того, Кабмин принял новое решение по переселенцам: власти сообщили, на что могут рассчитывать люди.