Как информирует «НБН», в своем телеграм-канале Тарас Чорновил раскритиковал присваивание названия «24 августа» новой политической силе Сергея Притулы. И он пояснил, почему.

«Притула (простите, Виктор Пинчук, хотя и не без участия Виталия Хомутынника) оказался не очень оригинальным. Новую олигархическую партию для оттягивания голосов в ЕС и создания условий ведения торгов решили назвать «24 августа». Оно даже противно как-то, когда абсолютно мошеннический политиканский проект пробуют привязать к провозглашению независимости Украины. Использование дат или месяцев в названиях партий редко, но случается. Только в более скромном и идеологически оправданном измерении. Некоторые левые или правые силы могут в названии отразить дату важного политического события, созвучного их идеологии, например, дату принятия конституции, четко соответствующей их партийным взглядам. А так, «24 августа» должно быть очередным определением для политсилы «за все хорошее и против всего плохого», «за все и ни о чем» и «чево с изволите». Да и мошеннический подход даже прет. Название партии «Украина» прямо запрещено законом. А мы подфальшивим и зайдем не в дверь, а через окно».