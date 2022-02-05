Как информирует «НБН» со ссылкой на «Голос UA», руководитель Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев отметил, что после встречи Эрдогана и Зеленского стало понятно, что между Киевом и Анкарой в сфере военно-промышленного комплекса расширяется сотрудничество.

Цитата из заявления Андрея Золотарева:

«Относительно зоны свободной торговли… Я бы сказала, что здесь нужно смотреть, какой будет между государствами товарооборот. Чтобы не было так, что мы для Анкары откроем свой рынок, а Турция свой только приоткроет для наших товаров. По мнению экономистов, не все так гладко может быть. К положительному моменту можно отнести то, что между нашей страной и Анкарой расширяется сотрудничество в военно-промышленной сфере. Украинская сторона уже давно нуждается в таком решении».

Также он уточнил, что украинские войска в настоящее время, как никогда ранее имеют нужду в модернизации.

Эксперт подытожил, что соглашения, достигнутые между Эрдоганом и Зеленским, являются весьма правильными для Украины.

Как известно, недавно президент Турции с визитом посетил Украину. Причем некоторый поступок турецкого лидера в нашей стране весьма сильно возмутил российскую пропагандистку Ольгу Скабееву.