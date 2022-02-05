Информацию передает «НБН», ссылаясь на Nv.ua.

А нагнетаемая вокруг Украины искусственная ситуация выгодна лишь отдельным властным структурам внутри самой России. С такой констатацией происходящих событий вокруг украинского государства глава Общероссийского офицерского Собрания генерал-полковник Леонид Ивашов обратился к российскому обществу и президенту РФ Путину не применять силу в отношении Украины.

Он справедливо считает, что вторжение России в Украину поставит под угрозу существование самого российского государства.

Ивашов резко раскритиковал нынешнюю российскую власть, которая привела страну к деградации, включая демографию, и все жизненно важные сферы жизни России, что неминуемо приведет РФ к «завершению своей истории».

По его словам, «антинациональная власть» России пытается использовать войну против Украины как средство, которое позволит ей на некоторое время удержаться, чтобы сохранить награбленные у народа богатства.

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