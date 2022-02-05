Как информирует «НБН», телеграм-канал «Легитимный», ссылаясь на собственные источники, рассказал, в какой ситуации оказался президент Зеленский.

В частности, ресурс сообщает:

«Наш источник сообщает, что сейчас все говорят о перезагрузке власти и готовятся к перевыборам. Коллеги верно указывают на сумасшедшую активность мэра Киева Кличко».

Говоря о вероятных перевыборах в нашей стране, ресурс подчеркнул:

«Хотим добавить, что не только Кличко проводит встречи и переговоры. Также есть информация, что Зе-окружение, сливает президента. Выбранные стратегии советников президента, привели Зеленского в эту «токсичную воронку», где его рейтинг «разлагается», а партии оппонентов, как хищники растягивают Зе-электорат».

При этом телеграм-канал позволил себе дать совет украинскому лидеру:

«Владимир Александрович, если вы не хотите оставаться аутсайдером турнира, то пришло время «менять состав игроков и тренерский штаб» в вашей Зе-команде. Маленькая подсказка для вас от нас. Первая ваша критическая и уязвимая зона – Трухингейт. Реагируйте, пока ситуация не вышла из-под контроля».

Насколько известно, в Киеве состоялся съезд политической силы городского голвы Виталия Кличко «УДАР». На мероприятии побывали множество известных людей Украины и политиков, в том числе и экс-президент Порошенко.