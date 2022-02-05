Об этом сообщает Ukrinform.net, передает “НБН”.

Об этом Саломе Зурабишвили заявила на брифинге после встречи в формате один на один с президентом Польши Анджеем Дудой, который посетил Тбилиси с транзитным визитом по пути на Зимнюю Олимпиаду в Пекине.

«Очень важно, что сегодня у нас есть возможность обменяться информацией об очень сложной ситуации вокруг Украины», — заявила Зурабишвили на брифинге.

Она отметила, что Грузия поддерживает усилия разрешить ситуацию и двигаться к деэскалации.

На этой неделе парламент Грузии принял постановление в поддержку Украины, проект которого подала правящая партия «Грузинская мечта». Представители «Единого национального движения» и оппозиционных партий «Дроа» заявили, что поедут в Украину, чтобы выразить поддержку.

Напомним, что Украина и Грузия станут членами НАТО.