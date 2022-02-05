Об этом сообщил МИД, передает “НБН”.

Оба министра планируют провести переговоры по поводу актуальных тем: координация усилий в рамках Нормандского формата, развитие торговых отношений, улучшение качества энергетической безопасности,воплощение пакета сдерживания России, активизация диалога об исторической ответственности Германии перед Украиной.

Анналена также планирует посетить линию разграничения на Донбассе с целью получить больше информации о безопасности в зоне конфликта между РФ и Украиной.

7 февраля в 17:10 будет проведена онлайн пресконференция с Анналеной и Дмитрием. У аккредитованных СМИ будет возможность задавать вопросы после вступительного начала.

Как сообщалось ранее, Германия согласилась на военную помощь Украине.