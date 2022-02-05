Об этом сообщает Kyodo News, передает “НБН”.

Источники сообщают, что Япония на данный момент не спешит отвечать на запрос США, опасаясь допустимых последствий в отношениях с Россией, включая известный спор об островах.

Поскольку напряженность в связи с вторжением растет, Вашингтон стремится сплотить страны, включая Японию, которые поддерживают верховенство закона, тем самым оказывая натиск на Россию, чтобы та не вмешивалась в дела соседней страны.

Соединенные Штаты и их европейские союзники предупреждают, что Россия будет иметь дело с “серьезными последствиями”, включая всевозможные санкции, если она продолжит давить на Украину.

Дипломатические источники информируют, что Вашингтон передал Японии его возмущение и призвал Токио усилить критику России.

В процессе виртуального саммита с Джо Байденом в конце прошлого месяца премьер-министр Японии Фумио Кисида согласился пойти на “решительные действия” при агрессии со стороны России и усилить связь с США и другими странами-союзниками.

Япония ввела санкции против России в 2014 году после аннексии Крыма Россией, аналогично поступили США.

Как сообщалось ранее, в Украину из США прибыл особый груз.