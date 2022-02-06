Как информирует «НБН», на своей Facebook-странице, говоря об запрете Израиля странам Балтии поставлять оружие в Украину, политик написал:

«Я могу сказать только одно. Хреново, что для Израиля, как и для Германии, важнее не ссориться с Кремлем, чем помогать Украине. Это вопрос того, что Украина менее важна в вопросах геополитики и приоритетов для этих стран, чем РФ. Я уже сто раз говорил, что мир прагматичен и циничен. И даже сегодня каждая страна оценивает свою выгоду в той ситуации, что сложилась. Я хорошо понимаю, почему так резко активизировался Борис Джонсон и какие проблемы он решает для себя и для Великобритании, включаясь в этот кризис. Я понимаю, почему делают заявления пророссийские политики в Венгрии и Хорватии. Это не сложно, если следить за всем, что происходит в этих странах. Но мне не нравится, что Украина не пытается использовать сейчас ситуацию по максимуму в своих интересах. Так же цинично и прагматично, как делают это все остальные страны. Но все это следствие отсутствия национальной дипломатической стратегии, которая бы не только была на бумаге, но и реализовывалась бы на практике. Но так будет не всегда…».

При этом он добавил, что страна сможет разобраться с этим кризисом, впрочем, как и со всеми остальными. Однако, по его мнению, чтобы становиться более сильной страной, нужно быть полезными для всех стран. Начиная от Штатов и Канады, и заканчивая ЕС, Израилем, Китаем, Японией, Австралией, ОАЭ, Британией, вплоть до Азербайджана.

«И формат отношений должен быть таким, чтоб нами не пользовались, а чтоб было выгодно сотрудничать с Украиной. Это то, о чем я говорю с 2014 года. Это то, что я продвигал и продвигаю. И это то, что пока не реализуется в Украине. Но так будет не всегда, если приложить силы, знания и опыт для изменения ситуации», — заключил эксперт.

Ранее страны Балтии прокомментировали, имеют ли они намерение отправлять на территорию Украины оружие, которое было произведено израильской стороной.