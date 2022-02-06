Как информирует «НБН» со ссылкой на телеграм-канал «Резидент», Офис президента Украины передумал продавливать кейс с двойным гражданством. Ресурс рассказал, почему.

Цитата из сообщения телеграм-канала:

«Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента передумал продавливать кейс с двойным гражданством, из-за анализа электоральных предпочтений украинцев проживающих в США/Канаде. Школьные аналитики только сейчас поняли, что участие в избирательном процессе диаспоры не принесет дополнительных голосов Зеленскому, из-за его умеренной политики, а вот Порошенко получит 5-7%».

Как известно, гарант Конституции Украины Владимир Александрович Зеленский в начале декабря месяца внес в парламент проект закона о двойном гражданстве в Украине. Тогда президент заявлял, что это нужно для того, чтобы представители украинской диаспоры на территории всего мира могли на бумагах оставаться гражданами Украинского государства.