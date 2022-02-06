Как информирует «НБН» со ссылкой на телеграм-канал «Резидент», источник в Офисе президента Украины рассказал одну интересную вещь о нынешнем отношении Запада к Украине.

В сообщении отмечается:

«Наш источник в ОП рассказал, что Запад продолжает давить на Офис Президента и требовать агрессивной риторики в отношении возможной агрессии России против Украины».

Относительно российской агрессии… Буквально вчера в своем телеграм-канале пятый президент Украинского государства Петр Порошенко призвал Европу к некоторым важным, по его мнению, вещам по Донбассу. В частности, лидер «Европейской солидарности» призвал вернуться к идее миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе. Причем политик подчеркнул, что в этом вопросе нельзя терять ни одного часа.