Как информирует «НБН» со ссылкой на «БЕЛТА», такое резонансное заявление Лукашенко озвучил в интервью одному от ТОП-пропагандистов Кремля Владимиру Соловьеву.

Видеофрагмент такого заявления самопровозглашенного белорусского лидера опубликовал также Febspot-канал Ukrainianview.

В частности, согласно словам белорусского лидера, уже через десять, может через пятнадцать лет Украина сможет стать полноправным членом Союзного государства.

Цитата из заявления Лукашенко:

«Вы знаете, Республика Беларусь уже там давно. Полагаю, что был очень хороший урок и для Казахстана. Если, скажем, посмотреть в перспективе, то лет через пятнадцать, я уверен в этом, и Украинское государство там будет. Конечно же, если мы ошибок не наделаем».

Ранее заявление Александра Лукашенко о том, что в случае войны между Украиной и Беларусью, Минск за три дня разгромит украинскую армию, прокомментировал командующий УДА Дмитрий Ярош.