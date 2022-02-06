Как информирует «НБН», в своем телеграм-канале политик рассказал, что значит для Украины визит Бориса Джонсона в Киев, а также прокомментировал военную поддержку нашей страны Западом.

Так, Алексей Гончаренко написал:

«Последний раз премьер-министр Великобритании приезжал в Украину 26 лет назад. Мы сегодня на первых страницах мировых медиа и уникальное окно возможностей, но что делает наша власть? Передал поздравление Зеленскому и его команде в эфире «Свободы слова с Савиком Шустером». Президент сейчас должен выступать в Конгрессе США и задавать вопросы о списании долгов Украины, о вооруженном обеспечении, о плане действий по членству в НАТО и множество других принципиальных вопросов. Надо ехать и в канадский Парламент, и в германский Бундестаг и т.д. Если бы Зеленский это понял, вооруженная помощь в еще больших объемах уже в ближайшее время была у нас».

Украине нужно быть готовой к любому сценарию

При этом парламентарий, говоря об угрозе российского военного вторжения в Украину, добавил:

«Никто не знает, что сейчас в голове у Путина. Но очевидно одно – чем больше мы будем готовы к любым сценариям, тем меньше вероятность нападения со стороны страны-агрессора. И через это окно возможностей Украина может получить не только «Джавелины» и «Стингеры», но и системные решения, которые смогут обеспечить безопасность государства на годы вперед. Обидно, что на Банковой на это закрывают глаза».

Ранее источник в Офисе президента Украины рассказал одному из ресурсов, какие требования якобы Запад выставил Украине по Российской Федерации.