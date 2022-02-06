Информацию передает «НБН», ссылаясь на Replyua.net.

Однако, Россия вовсе не заинтересована в новом военном конфликте и пытается его избежать.

Такое заявление сделал российский журналист Петр Акопов. По его словам, России меньше всего нужна война с Украиной. Вместе с тем, он отметил, что такой сценарий возможен, но лишь в том случае, если будет понятно, что украинская армия не окажет никакого сопротивления.

«А для этого в Украине должна сложиться ситуация, при которой украинская власть окажется в состоянии паралича и потребуется вмешательство извне», — подчеркнул Акопов.

Однако такое вряд ли возможно представить, потому что, не смотря на политические распри внутри страны, политическая ситуация в Украине продолжат оставаться стабильной, а вооруженные силы находятся в высокой степени боевой готовности.

Эксперт также выразил сомнение, что ВСУ могут сами начать вторжение на Донбасс.

«Если в регионе действительно произойдёт какая-либо провокация, то её можно будет пресечь в течение суток без всякого ввода войск», — считает Акопов.

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