Об этой информации сообщила «Украинская Правда», сославшаяся на интервью российского пропагандиста Владимира Соловьева, передает «НБН».

В самом начале Лукашенко решил сказать, что в данный момент Российская Федерация и Беларусь проводят совместные учения под названием «Союзная решимость-2022». На этом фоне Соловьев решил поинтересоваться у Лукашенко, как тот будет действовать, если ВСУ начнут полномасштабную атаку на Донбасс.

На это непризнанный президент РБ ответил, что войска Беларуси будут действовать аналогичным образом с подразделениями России. На этом фоне, вероятно, речь идет не только о войсках на территории РФ, но и гибридной армии Кремля, которая уже находится на Донбассе с 2014 года.

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