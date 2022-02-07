Об этом Дмитрий Гудков заявил в студии Politeka-Online, передает «НБН».

Российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков склоняется к мнению, что большой войны между Россией и Украиной не будет. Он рассказал, что останавливает Кремль от полномасштабного вторжения в Украину.

«Я с самого начала говорил, что никакой большой войны, кроме гибридной, конечно, не будет. Самая главная причина – это состояние Вооруженных сил Украины. Украина 2014 и Украина 2022 года – это совершенно разные страны и очевидно, что никакой легкой победы не может быть, были бы потери, если бы Путин начал такую атаку. Я уверен, что в Кремле поняли, что военного решения задачи, чтобы Украина была под контролем Путина, просто нет, не существует», — считает Гудков.

Экс-депутат Госдумы РФ считает, что Путин, стянув войска к украинской границе, пытается заставить Запад вести с ним диалог.

«Думаю, что он, таким образом, пытался вернуться в повестку мировую, пытался Запад заставить вести с ним переговоры», — сказал Гудков.

Он отметил, что Путин добился вышеперечисленных целей.

Также Гудков подчеркнул, что Запад проигнорировал основные требования ультиматума России по НАТО и Украине.

«Запад сконсолидировался и выступил достаточно жестко, но при этом оставили Путину возможность выхода из этой ситуации, ведь одно дело, когда ты ведешь переговоры с хулиганом, а другое, когда у этого хулигана есть ядерное оружие, поэтому лучше дать ему возможность выйти и сохранить лицо», — сказал он.

Гудков считает, что руководство РФ не ожидало такой реакции Запада на ультиматум. И после этого, по его словам, российские власти немного смягчили риторику. По мнению Гудкова, пик эскалации уже пройдет.

«У меня такое ощущение, что эскалация пошла на спад. Не думаю, что это быстро и резко произойдет, но мне кажется, что пик пройден. Посмотрим», — подытожил он.

Ранее Гудков не исключил в России военного переворота.