Комментируя тот факт, что президент Владимир Зеленский не воевал на фронте в зоне ООС, военный рассказал, что в августе 2014 года актеры студии «95 квартал» дали концерт для украинских защитников в Краматорске.

Кривонос не был на выступлении юмористов с участием Зеленского, но забрал их после концерта. Генерал отвез актеров на базу ВСУ, где находился штаб обороны, угостил их чаем перед отъездом, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Военный рассказал, что будущий глава государства тогда обратился с трогательной речью к защитникам Украины. Зеленский со слезами на глазах сказал воинам ВСУ слова благодарности.

По словам Кривоноса, на тот момент в зоне ООС было напряжение на фронте и мало кто из артистов соглашался приезжать с выступлениями на Донбасс, при этом Зеленский со своими коллегами не побоялся выступить перед военными.

Отметим, что на днях Зеленский эмоционально обратился к соотечественникам на фоне информации о возможном вторжении армии страны-агрессора. Президент публично пообещал украинцам не отдать оккупантам родную землю.