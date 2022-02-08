Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на интервью Василия Бурбы для известного журналиста Дмитрия Гордона.

Василий Бурба отказался отвечать на вопрос, стоят ли за убийством главарей и боевиков так называемой «ДНР» Захарченко, Гиви, Моторолы украинские спецслужбы.

«Проехали… Извините, что отвечаю сленгом. Давайте, об этом не будем говорить. Понимаете, мы должны четко понимать, что наша с вами задача – работать против россиян. И все силы и средства в военной разведке были направлены на проникновение в агентурный аппарат российских спецслужб и в кадровый состав. Что касается Захарченко, Гиви, Моторолы и многих других. Я считаю, что это тоже показатель для работы украинских спецслужб, и они должны четко понимать: предатели – это самое первое и самое плохое, самая гниль, которая есть», — сказал он.

Также Бурба добавил:

«Я думаю, что можно ставить через запятую то, что пишут в интернете, по именам я имею в виду, но это то, что мы должны показывать жителям Донецка и Луганска: вы должны четко понимать, все должны четко понимать – предателей нигде не любят».

Он отметил, что некоторых из боевиков псевдореспублик Донбасса уничтожали сами российские спецслужбы.

Ранее Бурба предупредил Зеленского, что подаст на него в суд.