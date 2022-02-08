Эксперт рассказал, что для россиян фигура президента исключительная и сакральная, поэтому с каждым годом у власти глава Кремля все больше вживается в образ монарха и подчеркивает свою исключительность и значимость «царской» манерой поведения.

По словам специалиста, поведение Путина обусловлено не сколько его психическими особенностями, сколько спецификой власти в России, информирует «НБН» со ссылкой на Telegraf.

Исторически сложилось так, что российская модель власти преподносит государственного лидера, как исключительную фигуру, вокруг которой должно быть много места со строгими ограничениями проникновения в это пространство. Чтобы подойти к президенту, необходимо получить на это разрешение, а сокращение дистанции с ним считается знаком признания и поощрения. Позволение приблизиться к главе государства стало своего рода «монаршим соизволением».

Психолог подчеркнул, что у российской власти монархическая манера поведения, поскольку без особых прав ты не можешь подойти к руководителю страны. В западных странах обычные граждане могут подойти к президенту и сделать с ним фото, в России «прикоснуться» к главе Кремля могут только избранные.

Говоря о Путине, эксперт подчеркнул, что оставаться в изоляции от граждан становится для него закостенелой манерой. В свои ранние годы правления президент чаще контактировал с простыми россиянами и появлялся на людях, сейчас ситуация обстоит иначе и дело не в карантинных ограничениях, а погружении Путина во властный образ.

Специалист напомнил о дистанции между главой РФ и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ситуация на встрече лидеров двух стран иллюстрирует вышеописанную «царскую» манеру поведения главы Кремля.

Отметим, что на огромном расстоянии Путин находился и с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Руководитель России не сократил дистанцию даже тогда, когда политики закончили деловое общение и пили шампанское. Фотографии мероприятия вызвали насмешки над российским президентом в Сети.