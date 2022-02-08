Как информирует «НБН» со ссылкой на «Цензор.НЕТ», свой ответ Путину Зеленский озвучил во время пресс-конференции со своим коллегой из Франции Макроном.

Цитата из заявления Владимира Зеленского:

«Вероятно, я тогда дам ответ на русском языке. Для того чтобы автор афоризма понял, о чем я говорю. В пословице, озвученной Путиным, конечно же, есть вещи, с которыми поспорить будет нереально. Ведь наша страна, Украина – действительно красавица. Если говорить о слове «моя», что Путин сказал об Украине… Думаю, это уже перебор. А касательно «терпи моя красавица», то я считаю, что Украинское государство весьма терпеливая страна, так как это мудрость».

Согласно словам Зеленского, быть терпеливым весьма важно не только для Украины, но и для всех европейских стран, а также самих россиян.

«Ведь от терпения Украины зависит эскалация со стороны России. Мы стоим на защите собственной страны. Мы на территории Украинского государства. Терпение, которое есть у нас, влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокационные действия, но имеем достойное поведение», — подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, сегодня стало известно о некоторой информации относительно вероятности проведения встречи между Зеленским и Путиным. Об этом рассказал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.