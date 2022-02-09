Как информирует «НБН», более подробно Юрий Бойко рассказал во время эфира программы «Хард с Влащенко», которая транслируется на телевизионном канале «Украина 24».

Политик отметил, что то, что действующая власть Украины безответственна, а также безвольная, такая, которая неспособна вести конструктивный диалог, способствовало отсутствию мира в Украинском государстве в настоящее время.

Согласно мнению политика, чтобы выйти из сложившейся опасной ситуации, в Украине должен быть избран парламент, который способен действовать, работать, договариваться.

Один из лидеров оппозиции добавил, что главной проблемой для Украины сейчас является восстановление мира. По его словам, за прошедшие восемь лет никаких существенных прорывов в урегулировании политическим методом конфликта так и не произошло. Бойко подчеркнул, что мирный процесс реально находится в тупике, а соглашения, достигнутые в ходе «Минска», не выполняются.

Цитата из заявления Бойко:

«Долгие восемь лет в нашей стране нет мира. Соглашения, достигнутые в рамках «Минска», которые были завизированы и подтверждены представителями власти Украины, признаны всеми международными партнерами нашей страны в качестве единственного эффективного мирного плана, по настоящее время не имеет никакого прогресса в плане их выполнения. Президент, который находится у власти сегодня, шел на свою должность, давая обещание людям. Однако он не выполнил его. В итоге в государстве идет раскачка и нагнетание ситуации. Однако у конфликта нет военного решения. Необходимо разблокировать переговоры. Нужно достичь прогресса в плане принятия решений политического характера».

Ранее Юрий Бойко уже заявлял, что действующий гарант Конституции Украины Зеленский получил второй шанс, чтобы выполнить те обещания, которые он давал украинцам.