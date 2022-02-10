Информацию передает «НБН», ссылаясь на Рnktv.news.

Как отметил политолог Марат Киреев, политическое преследование лидера ОПЗЖ только повысило его рейтинг. По итогам исследования, проведенного Украинским институтом политики, в январе 2022 года Медведчук находится на четвертом месте.

По словам политолога, он показал самый большой прогресс, поднявшись сразу на 10 позиций в рейтинге. И это все произошло после закрытия оппозиционных телеканалов и домашнего ареста.

По его мнению, Зеленский провалил свои предвыборные обещания, не справившись с падением экономики, коррупцией, и с угрозой войны.

Киреев считает, что на этом фоне Виктор Медведчук может стать ключом к спасению Украины, так как предлагает действенные механизмы, которые помогут вытянуть страну из кризиса. Кроме того, в сегодняшней ситуации от фигуры Медведчука во многом зависит судьба войны и мира между Украиной и Россией.

Ранее мы сообщали о том, что Путин пообещал оставить Украину в покое.