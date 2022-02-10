Об этом народная избранница рассказала в интервью «Радио Свобода», передает «НБН».

Ранее в СМИ появились слухи, что партия «Слуга народа» может получить новое название. Прокомментировала данную информацию глава политической силы Елена Шуляк.

Политик утверждает, что руководство партии не занималось обсуждением данного вопроса.

«Я как руководитель партии, который сотрудничает с высшими руководящими органами политической силы, могу вам сказать, что мы ни разу не собирались для обсуждения этого вопроса», — сказала Шуляк.

Народная избранница заявила, что руководство партии собирается для обсуждения других вопросов, в частности, о выполнении предвыборных обещаний политической силы.

«Обсуждаем ли мы то, как мы выполняем предвыборные обещания? Да, говорим об этом. Говорим ли мы о том, что срок наших полномочий заканчивается в 2023 году? Это были внеочередные выборы и у нас не пять лет работы, а меньше. Это говорит о том, что нам надо в 1,5 раза быстрее работать, если мы хотим воплотить все то, что написано в нашей программе», — заявила политик.