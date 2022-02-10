Спикер российского МИД на своей странице в Facebook поздравила коллег с профессиональным праздником. Украинских дипломатов возмутила публикация Захаровой.

Представитель Министерства иностранных дел России в своем посте использовала неуместную секситсткую картинку. На иллюстрации изображена женщина, которая готова поцеловать мужчину лишь после «заветных» слов о «гарантиях безопасности», информирует «НБН».

Мимо праздничного поста Захаровой не смог пройти постпред Украины при ООН Сергей Кислица. На своей странице в Facebook он показал публикацию представителя внешнеполитического ведомства РФ украинцам, прокомментировав его. Дипломат потроллил Захарову, написав, что психолог Зигмунд Фрейд заплакал бы при виде ее поздравления.

В комментариях к публикации Кислицы высказалась украинский посол в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова. Она связала неуместную картинку с конфузом президента России Владимира Путина на пресс-конференции с Эммануэлем Макроном. Глава Кремля процитировал строчку из песни с сексуальным подтекстом, высказываясь об Украине. Дипломат отметила, что россияне второй раз вступили в ту же тематику.

В то же время в соцсетях продолжают обсуждать слова Путина «нравится, не нравится — терпи, моя красавица», которые он сказал об Украинском государстве. Не остались в стороне известные политики, журналисты и представители шоу-бизнеса.