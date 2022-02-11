Информацию передает «НБН», ссылаясь на Gordonua.com.

Такое заявление прозвучало из уст бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко во время выступления в общественно-политическом ток-шоу Дмитрия Гордона.

«Я утверждаю, как профессионал, у Путина сейчас нет главного козыря. Этим козырем был беглый Виктор Янукович, осужденный за государственную измену. При отсутствии в руководстве Украины коллаборанта, для Путина не все будет так просто, и он это понимает. При нынешнем режиме он не нападет», — подчеркнул Наливайченко.

Вместе с тем, экс-глава СБУ порекомендовал украинским гражданам, особенно связанным со службой в армии или в подразделениях спецслужб не соглашаться ни на какие акции, в том числе и за деньги, которые вызывают подозрение.

Далее Наливайченко обратил внимание руководителей украинских спецслужб и правоохранительных органов на выявление так называемых спящих диверсионных групп.

По его мнению, сейчас нужно, как никогда, сделать открытым общение СБУ и МВД с украинскими гражданами, посредством установки бесплатных телефонных линий доверия, чтобы люди могли сообщать обо всем на их взгляд подозрительном, происходящем вокруг.

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