Денис Пушилин напророчил, что произойдет, если Киев начнет активные боевые действия на Донбассе.

Об этом пишет телеграм-канал WarGonzo, передает «НБН»

Пушилин пообещал украинским военным подразделениям устроить «болезненный ответ». Глава самопровозглашенной республики считает, что в результате такой атаки могут погибнуть гражданские лица, а этого они допускать не собираются.

«Красная линия на сегодня – это наступательная операция со стороны Украины», — сказал Пушилин в интервью Семену Пегову. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале WarGonzo.

Каким будет этот ответ и будет ли он вообще, главарь ОРДО не уточнил. Ранее мы рассказывали, что Пушилин предупредил, что будет с работой контрольно-пропускных пунктов на Донбассе.